Daiana pide si alguien tiene para donar plantillas especiales para su hijo
“Hola, buen día. Mi nombre es Daiana, y estoy necesitando con suma urgencia plantillas ortopédicas para mi hijo Bastián que tiene 6 años y tiene problemas en sus huesos. Mi número de celular es 3329 616668”, escribieron.
