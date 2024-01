Las redes sociales son el nexo inmediato entre la gente y San Pedro no es la excepción. Los jóvenes y no tan jóvenes se enteran a través de sus cuentas de Facebook e Instagram de todo lo que acontece en sus familias, su barrio y su ciudad. Desde comprar comida hasta los espectáculos que se ofrecen de manera gratuita y de libre acceso, sobre todo en tiempos difíciles en los que pagar una entrada para cada miembro de la familia resulta muy oneroso para el presupuesto particular.

Los municipios han estrechado su comunicación con el pueblo a partir de la interacción en sus redes sociales y se complica cuando la comunicación no es del todo clara o le faltan datos y peor aún cuando esos datos son fundamentales para la convocatoria. Esta semana al menos dos comunicaciones resultaron fallidas en redes del área de Cultura de la Municipalidad de San Pedro publicadas en las últimas horas. La invitación para el ciclo “Cine bajo las Estrellas” no cuenta con la información de la película a proyectar y la invitación al Cumbión solidario a beneficio del Refugio San Pedro no indica el lugar donde se realizará.

En el primer caso, la película que se proyectará este miércoles 31 de enero en la Plaza Belgrano, desde las 20,30 Hs. será “La extorsión” un policial protagonizado por Pablo Rago, Andrea Frigerio y Guillermo Francella, que es apto para mayores de 16 años.

En el caso de la jornada solidaria se realizará el sábado 17 de Febrero en el predio “El Viejo Astillero” y habrá servicio de cantina.

Seguramente errores involuntarios que podrán corregirse dando un repaso a lo publicado en redes sociales que tanto consulta el pueblo.

