Cuento del tío: Quisieron estafarla pero advirtió el engaño a tiempo

Este martes por la tarde, una sampedrina se encontraba en su casa cuando recibió un llamado que consideró sospechoso. "Suena el teléfono y me dicen 'Hola'. Era una voz de una chica joven, como con voz de enferma o de engripada. Le digo: '¿Ceci?' Ceci es una madre de la escuela, y me dice: 'Sí, sí'".

La mujer al teléfono que se identifica como "Ceci" le pide que se aceque a la puerta, porque había una carta del Banco Provincia. Con extrañeza, la mujer revisa la puerta, pero no encuentra nada. "Ya me parecía raro. Le digo que no hay nada y me dice: '¿No te enteresaste de la promocion de los televisores del Banco Provincia?' Ahí caí que era una trampa. Corté, ya otras veces me pasó", explicó.

No es la primera vez que la familia se siente amenazada por llamados de este tipo: "Hemos ido a Fiscalía otras veces, pero como no te pegan y no te maltratan no te toman la denuncia. Mañana voy a ir hablar al Municipio para que nos ayude a que estos casos puedan ser denunnciado en Fiscalia. Son de terror estoy muy nerviosa y angustiada", agregó.