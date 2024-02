Tras de la difusión de algunas de las tantas cuentas de escrachos que existen en las redes sociales, dos jóvenes acudieron a La Opinión para reportar una que las estaba hostigando. La advertencia es para padres y madres que desconocen que este tipo de frases y publicaciones suelen llevar a la depresión o situaciones desesperantes a menores y adolescentes que no pueden defenderse.

“Cada vez que pidan que borremos escrachos los vamos a descansar peor”, amenazaron desde la cuenta de Instagram en una de las crueles historias que publican.

Luego de pasar el nombre de la cuenta, se pudo verificar que esta iba más allá de las que habíamos reportado en la nota anterior.

En esta ocasión nos encontramos con un usuario de Instagram que era administrada por tres personas distintas, en donde publicaban fotos con nombre y apellido, además de una frase en forma de burla relacionada a la imagen.

La denuncia de esta cuenta llegó con el relato de dos chicas de 13 años, a las cuáles las habían escrachado primero en forma de publicación y que cuando advirtieron que estaba sus nombres, pidieron que las borren. No sólo no lo hicieron sino que por el contrario, el usuario fijó sus fotos en el feed.

Las niñas le escribieron al privado, pero esto solo fue para peor, ya que las personas encargadas de la cuenta, buscaron los usuarios de Facebook de las madres de las menores y sacaron más fotos de allí.

Luego, exhibieron el mensaje que le envió una de las chicas, con el siguiente texto: "Eu, paren, no nos amenacen así como esta gordita pou".

"Hola, le pasamos a decir que cada vez que pidan que borremos un escracho, lo vamos a descansar peor y hasta con lo que más les duela, conocemos la vida de todos acá, cuídense" advirtieron desde las historias de Instagram.

Ante la situación, las jóvenes decidieron crear una cuenta aparte llamada "Antiescrachos", donde pedían que reporten y denuncien la cuenta que las estaba hostigando.

En respuesta a esta acción, “escrachos” volvió a la carga y amenazó: "Veamos si son tan vivas para aguantarse el descanso, el bajo autoestima (sic), más confesiones primadas/intimas que se les viene".

A continuación subieron alrededor de 20 historias en su perfil, en las cuales, junto a una foto de las menores realizaban una "confesión íntima" de ellas.

"(El nombre de una de las chicas) tiene al papá ausente porque la abandonó o mejor dicho, se fue a comprar cigarrillos cuando le vio la jeta torcida", estas y otras crueles cosas fueron las que tuvieron que soportar las menores.

En otra de las historias mencionaron que "(el nombre de la otra niña) tiene casi 14 años pero sufre de retraso gorditivo, digo, retraso madurativo".

"Nosotras solo queremos que se denuncie y difunda esto. No queremos que otra persona pase por esto" declaró una de las jóvenes y continuó: "Esperemos que se concientice que esto no está bien, muchos chicos caen en depresión por culpa de personas así".

Para finalizar la tortura, la cuenta subió un comunicado que decía: "Bueno, ya paramos con las confesiones más escrachos porque nos dieron pena y si seguimos capaz se nos matan, espero aprendan la lección chiquitrikis".

Recordamos que es importante reportar y denunciar estas cuentas. En este caso, es un placer informar que esta fue eliminada y ya no existe, pero "escrachar" de esta forma no es un chiste y no se debería hacer bajo ningún punto de vista.