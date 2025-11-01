El Banco Provincia (BAPRO) lanzó nuevamente una serie de descuentos a través de su billetera virtual, la Cuenta DNI, que promete beneficiar a más de 10 millones de usuarios.

Este mes de noviembre, los clientes podrán disfrutar de una variedad de rebajas que una vez más incluyen ofertas más atractivas, como el especial en carnicerías, pollerías y pescaderías.

Uno de los descuentos más destacados tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, cuando los usuarios podrán acceder a un 35 % de descuento en la compra de carnes. Este beneficio tiene un tope de $ 6.000 por persona, alcanzándose con un consumo total de $ 17.000. La jornada se presenta como una oportunidad única para aquellos que esperan ansiosos este descuento específico.

Además, el BAPRO ofrecerá otros incentivos para fomentar las compras en comercios locales, ferias y supermercados. Entre los descuentos programados se encuentran:

*Especial gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $ 8.000 por persona, que equivale a $ 26.700 en consumos.

*Comercios de cercanía: 20 % de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en consumos.

*Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o MasterCard vinculadas en la app en comercios adheridos.

*Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).

*Librerías: 10 % de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

*Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

*Universidades: 40 % de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana, por persona (equivalente a $ 15.000 en consumos).