Cuatro empresas para reparar el camino real entre El Espinillo y Gobernador Castro: “Lo teníamos muy en cuenta”

Vialidad Provincial cumplió este lunes con la apertura de sobres con ofertas para la obra de establización del camino real que une el paraje El Espinillo con Gobernador Castro, licitación para que se presentaron cuatro empresas oferentes.

El sábado en Sin Galera el intendente Cecilio Salazar había anunciado que se desarrollaría este acto, del que participaron de manera virtual los secretarios de Infraestructura, Javier Silva, y de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, el último oriundo de la localidad beneficiada con la obra.

El viernes Salazar había mantenido un diálogo con el ministro de Infraestructura provincial, Agustín Simone. “Me decía que no me olvidara que el lunes a las 10 am se abren los sobres de la 1001, el camino real que va a Castro”.

Este lunes el Gobierno provincial cumplió con la apertura de sobre de la licitación para la reparación de los 20 kilómetros que van desde Lucio Mansilla hasta Ramallo. Salazar recordó que habían pedido repararlo en 2018 pero no se pudo “por la crisis económica”.

“Esa es una zona de 20 kilómetros hasta el límite con Ramallo”, señaló Salazar y recordó: “Este proyecto lo presentamos el año pasado. Lamentablemente en el 2018 también lo presentamos, pero se cayó por la crisis económica”.

“Es un lugar que teníamos muy en cuenta para repararlo. Tenemos una escuela, un jardín al que va mucha gente”, dijo en alusión a la escuela 19 Teniente Ignacio Obligado, ubicado en el paraje Villa Leandra, antes del límite con Ramallo, sobre ese camino real, denominado oficialmente como “099-01/02”.

El Gobierno informó que Tecnipisos, Carjor S.R.L., Ingeniero Reano S. A. (IARSA) y Lázaro Construcciones S. A. son las empresas que presentaron las ofertas para esta obra. Esperan que “a la brevedad” se firme el contrato para el comienzo de las tareas.

Señalaron que se trata de una obra “muy esperada por los vecinos de la zona rural y que permitirá dotar de mejores condiciones a un sector de alto tránsito entre las localidades”.