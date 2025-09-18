En la tarde de este miércoles se desató un conflicto vecinal que tuvo lugar en la intersección de las calles Cruz Roja y Balcarce. En el sitio, se encontraba un grupo de personas generando disturbios, y ante la llegada de efectivos policiales, algunos reaccionaron de forma agresiva.

Ads

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos un adolescente de 15 años y un joven de 20, quienes luego fueron trasladados al Hospital local para su correspondiente evaluación médica.

Poco después, otros dos menores de 15 y 16 años se presentaron en el nosocomio con la intención de obstaculizar el procedimiento policial, lo que derivó también en su aprehensión.

Ads

La Fiscalía del Joven tomó intervención en el caso, ordenando la notificación de la causa y la entrega de los menores a sus padres. En tanto, el joven de 20 años quedó alojado en la Comisaría. Todos los involucrados fueron imputados por el delito de resistencia a la autoridad.

Puede interesarte

Ads