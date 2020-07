Cuarentena: San Pedro y una semana clave para entrar en la Fase 5

Son días importantes para las autoridades nacionales y provinciales que tienen la misión de decidir qué hacer con la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus cuya vigencia finaliza el 17 de julio. La decisión de continuarla cae de maduro por la gran cantidad de casos positivos que se registran día a día pero la principal incógnita es cómo seguirla ya que lo que ocurre en el AMBA es ajeno a casi todas las demás zonas de Argentina.

San Pedro está muy cerca del foco e, incluso, varios de sus casos se contagiaron en él por cuestiones de trabajo. Con 62 personas recuperadas de los 88 infectados (hay 24 activos y dos fallecidos), el panorama a nivel local es mucho más alentador que hace dos semanas y en la cabeza del intendente, Cecilio Salazar, comenzó a rondar la posibilidad de escalar a la Fase 5 del aislamiento aunque no dependerá de su decisión sino de la de la Jefatura de Gabinete de Ministros bonaerense que a principios de semana confirmó al parte en la cuarta etapa.

"Tenemos que pensar que por ahí hay alguna posibilidad de pasar a fase 5. Se que hay actividades que todavía no se pudieron poner en marcha como bares, restaurantes y deportes individuales. Tenemos que ir pensando en lo que viene. Hoy -por el lunes- estuve hablando con el jefe de Gabinete y estamos analizando lo que se viene. Seguramente en los próximos días se vendrán anuncios importantes por parte de Nación y Provincia y seguro algunas cosas se van a flexibilizar", manifestó el lunes por la noche en la conferencia de prensa en la que confirmó tres nuevos infectados de Jefe Comunal sin que ningún periodista se lo consulte.

Claro está que lo ocurra en la corriente semana será determinante al momento de que las autoridades provinciales analicen la situación de cada distrito sin importar la norma de que para subir de fase del confinamiento haya que no haber tenido contagios en 21 días, ítem que por unas horas le impidió a San Pedro ingresar en ella a principios de junio. "Estuvimos a un día de asar a Fase 5. Mas allá de la actual contingencia, tenemos que ir pensando en lo que viene porque como intendente me llaman de todos los sectores. Hay gente que me llama para decirme que hay que volver a la Fase 1 y otros que quieren Fase 5 y nosotros los escuchamos a todos, eso hacemos permanentemente", sostuvo Salazar.

Por último, reiteró que "puede haber una tendencia del gobierno nacional y provincial" a establecerlo y que si se "decide" eso van a "recurrir a la responsabilidad social de la gente que es una la única vacuna que se puede aplicar" en esos "casos" porque "es muy difícil" para el gobierno local "controlar a todo el mundo". Y agregó: "Hay un sector importante de la sociedad que cumplió el protocolo pero hay gente que se si sigue juntando, he visto cumpleaños a través de redes sociales. Se aproxima el Día del Amigo y va a ser importante el papel de cada uno".

Avanzar a la Fase 5 significará para San Pedro que bares y restaurantes puedan reabrir teniendo en cuenta el protocolo que envió la Municipalidad a la Provincia de Buenos Aires a principios de junio. Además, también se habilitarán las nueve actividades deportivas que se pidió por la misma vía.