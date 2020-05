Cuarentena: Pergamino ya habilitó comercios y profesiones

El municipio de Pergamino fue habilitado a la reapertura gradual de actividades comerciales minoristas y profesionales liberales a partir de este 2 de mayo en el marco de la etapa de cuarentena "focalizada". Además de comercios también abren peluquerías, barberías y salones de peinados.

El intendente Javier Martínez explicó a Sin Galera y La Opinión que basado en el último decreto presidencial, que autorizó a los gobernadores a dar ciertas actividades por regiones y ciudades de menos de 500 mil habitantes, los intendentes, en su gran mayoría, hicieron los pedidos.

"Desde ayer al mediodía la provincia empezó a dar respuesta", comentó Martínez quien solicitó la apertura de profesiones liberales, comercios con atención personalizada y obras privadas. "Los dos primeros nos habilitaron y todavía no llegó la habilitación de las obras", explicó.

En un decreto la provincia establece qué actividades permiten desarrollar y después el municipio fija los parámetros de salubridad y horarios de atención, indicó. Según el protocolo que estableció la comuna, en todos los casos se deberán extremar las medidas de higiene, uso de barbijo, desinfección continua y distanciamiento de personas. Por ejemplo, peluquerías, barberías y salones de peinados deberán llevar un registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y número de teléfono a fin de aplicar el protocolo en caso de contagio.

Sin casos confirmados, Martínez aseguró que las salidas con fines de recreación no están habilitadas. También remarcó, como es lógico en este contexto, que hubo "presión de la gente y los comerciantes que necesitan trabajar".

Por otra parte, Martínez comentó que las 7 rutas de acceso a Pergamino no están cortadas. "Tenemos un control durante las 24 horas. Con policía, muy poca, personal de Patrulla urbana con personal de inspección y algo de Defensa Civil", precisó.

Mientras tanto en nuestra ciudad crece la tensión entre vecinos que consideran que "no se están controlando bien los ingresos" y también en el sector de los comerciantes, quienes consideran que "no dejarlos abrir, pero permitir que la gente haga fila y se amontone para pagar la luz o cobrar en el banco, no tiene sentido".