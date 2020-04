Cuarentena: No le podrán cortar servicios a los clubes de barrio con deudas

Luego de anunciar una ayuda a las instituciones deportivas con empleados registrados a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el Ministerio de Turismo y Deporte que conduce Matías Lammens publicó el domingo la resolución 173/20 para los Clubes de Barrio y las Sociedades de Fomento las cuales quedaron exentas del corte de servicios en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

Tal señala el informe, las entidades que apliquen esas características, "no dispondrán del corte de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, internet y TV por cable por vínculo radioeléctrico o satelital en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020".

Las entidades que quieran acceder al beneficio, indica el comunicado, deberán "comunicarse por correo electrónico o al WhatsApp del Ente Regulador correspondiente o del ENACOM", aunque no brindó ningún contacto directo. "Los clubes de barrio y las sociedades de fomento están cumpliendo un rol fundamental durante esta crisis y desde el Gobierno Nacional no los vamos a dejar solos", aseguró Lammens sobre la iniciativa.

Los clubes de barrio y sociedades de fomento también quedan exentos del corte de servicios en el contexto del #coronavirus.



Están cumpliendo un rol fundamental durante esta crisis y desde el Gobierno Nacional no los vamos a dejar solos. — Matías Lammens (@MatiasLammens) April 18, 2020

Para la Nación, un "club de barrio" es una "asociación civil que no tiene como objetivo tener ganancias económicas, desarrolla actividades deportivas no profesionales y pone sus instalaciones a disposición para la educación no formal, el fomento cultural de todos sus asociados y la comunidad a la que pertenecen". En ese contexto, existe el Registro Nacional de Clubes de Barrio en el que hay 2822 inscriptos, entre ellos algunos de San Pedro. En él están quienes, al momento de inscribirse tenían "personería jurídica vigente, más de tres años de existencia y entre 50 y 2000 socios".