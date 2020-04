Cuarentena: La Provincia de Buenos Aires puso en "rojo" a San Pedro y no habrá salidas recreativas

El gobierno de Axel Kicillof actualizó el lunes por la noche el mapa en el que detalla la situación de cada distrito respecto de aplicar o no la excepción que dio el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el distrito local pasó de blanco, que significa "a definir", al nuevo color que expone que no se permite a sus ciudadanos salir una por día a no más de 500 metros de sus casas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. El partido todavía no tiene casos confirmados de COVID-19.