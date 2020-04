Cuarentena: La Liga Infantil no le cobrará la cuota de abril a sus más de 20 club afiliados

La Liga Deportiva Infantil (LDI) dio a conocer a través de un comunicado que, tal como lo venía analizando su Comisión Directiva, no le cobrará la cuota de abril a sus 24 clubes afiliados en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus que tiene frenada la actividad.

El gesto de la entidad presidida por Eduardo Oilher radica en que ninguna de las entidades puede recaudar porque no hay partidos los fines de semana, situación que complica sobre todo las tesorerías de las instituciones de barrio. "La decisión unánime es acompañarlos en esta difícil situación que atravesamos producto de la pandemia de COVID-19 y que puedan destinar ese dinero a cubrir urgencias que surjan en cada entidad",

La medida beneficiará a las entidades de Baradero Sportivo, Atlético, Fundición, Rivadavia, Impacto, Costa Azul y Alsina; de Ramallo General San Martín de Pérez Millán; y de San Pedro Paraná, Mitre, El Porvenir, Villa Igoillo, San Roque, El Tanque, América, Independencia, Defensores Unidos, Independiente de Río Tala, Castro F.C, Agricultores, Central Córdoba de Santa Lucía, Los Andes, Pescadores y Banfield.

La LDI programó para el 14 de marzo la primera fecha del Apertura para las divisiones masculinas 2008 a 2013 y femeninas U9 y U12 pero todas sus actividades se postergaron por el coronavirus. Aunque todavía la entidad que preside Eduardo Oilher no tomó una decisión, el mandamás admitió a La Opinión que, "con seguridad", van a tener que "reprogramar las competencias". Y agregó: "Aun no definimos de qué manera porque no sabemos cuánto tiempo más nos llevará el aislamiento social".