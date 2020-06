Cuarentena: Gonzalo Carreras volvió a remar en el río después de tres meses y apunta a clasificar a los Juegos Olímpicos

Al igual que la semana pasada Brenda Rojas pudo volver a entrenar en el río porque se encuentra en Gualeguay en Entre Ríos, hoy Gonzalo Carreras, también después de casi tres meses y a causa de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, retomó sus prácticas en el riacho de Baradero, ciudad de la que es oriundo aunque representa a Náutico San Pedro.

"Bien, re contento, no aguantaba más la verdad. Se estaba levantando tormenta pero terminé antes", contó a La Opinión el palista que, con el protocolo correspondiente, bajó al agua en Club de Pesca y guardó su bote en Regatas. Por tratarse de una disciplina individual y en un espacio abierto y amplio como es la costa, el permiso para que haga actividad física no pone en riesgo su salud ni la de terceros.

Mientras se tuvo que quedar en su casa por el aislamiento social preventivo y obligatorio, el deportista se las ingenió para mantenerse en forma pero necesitaba imperiosamente poder volver a remar teniendo en cuenta que es un deporte donde recuperar el tiempo perdido es muy dificultoso, más aun con su objetivo de ser olímpico por segunda vez que buscará en el Preolímpico a realizarse en abril de 2021 en Brasil, evento que se postergó como también los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (se harán entre el 23 de julio al 8 de agosto del año próximo), ambos por la pandemia que azota al planeta.

El único certamen que tienen en el Horizonte Rojas y Carreras es el Preolímpico ya que, siempre con el COVID-19 como causa, el resto fueron cancelados pero no todavía reprogramados, entre ellos un Sudamericano. "Por ahora el único confirmado es el Preolímpico. No se sabe qué va a pasar con las otras competencias pero ha posibilidades de un Sudamericano que no está cerrado todavía" asintió el baraderense.

Ambos palistas fueron olímpicos por única vez en Río de Janeiro 2016 y el anhelo de ambos es llegar a Japón. Además, comparten la marca de ser los que más medallas obtuvieron para San Pedro en la historia de los Juegos Panamericanos. La palista de las Canaletas, además del segundo y tercer puesto logrados en Lima 2019, fue bronce en Toronto, Canadá, 2015 mientras que Carreras sumó un oro el año pasado y tenía una plata y un bronce en 2015.