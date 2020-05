Cuarentena: Entrenador presentó un pedido a la Dirección de Deportes para que habiliten ocho disciplinas sin contacto entre personas

La cuarentena para evitar la propagación del coronavirus en Argentina continúa y, por ende, no está permitido en gran parte del territorio hacer actividad física fuera de las casas. En ese marco, la Municipalidad de San Pedro sigue recibiendo pedidos para que se habiliten deportes que no requieren la participación de muchas personas y, en su mayoría, son individuales.

Hoy por la mañana el entrenador y atleta Mario Prado presentó a la Dirección de Deportes que conduce Ramiro Sánchez Negrete un pedido para que se permita desarrollar ocho disciplinas sin contacto entre personas: running, ciclismo de ruta, mountain bike, duatlón, triatlón, canotaje, tenis y pádel.

En su informe, fundamentó por qué "en todos los casos se estaría evitando cualquier situación que posibilitara el contagio por cercanía". Sobre las primeras cinco, las cuales tienen relación entre sí por cómo se desarrollan, dejó en claro que "se pueden hacer en caminos manteniendo cualquier distancia que se considere sea la adecuada" teniendo en cuenta que "cada individuo se vale por sí mismo" y "no necesita la asistencia de otro". Además, señaló que para hacer esas actividades puede "autorizarse caminos rurales fuera del casco urbano" lo que no implica "una situación de comodidad" a aquellas personas que no suelen hacer ese deporte.

En relación al tenis y pádel, manifestó que "cada jugador ocupa un sector de la cancha que marca más a las claras las distancias entre ambos" mientras que sobre canotaje explicó que practicarlo en la "laguna" evidencia "una distancia de separación por razones obvias" como lo son "el tamaño de los botes y la posición en el agua".

Para todos, Prado propuso que sea "obligatorio" el "uso de tapabocas, higiene de manos antes y después" del entrenamiento y se respete el "distanciamiento social" aunque en las disciplinas mencionadas el atleta "se desempeña sin la necesidad de la asistencia de otro".

"Es importante resaltar que la utilización de los caminos rurales como único sector para la práctica de las actividades citadas saca de escena toda posibilidad de aglomeración de gente, del mismo modo para el caso del palista en el agua", indicó el experimentado atleta especialista en carreras de larga distancia como maratones y ultramaratones.

Por último, destacó que desea que su "solicitud" contribuya como "aporte y disparador para la permisibilidad de realizar actividades físicas" debido a que para muchos "vecinos" de San Pedro "el deporte es una forma de vida".

Para que la propuesta de Mario Prado y otras tantas que se remitieron desde que emepzó la cuarentena se ejecute, el gobierno local necesita el aval de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires ya que no puede decidirlo unilateralmente. Sobre ello, el secretario de Gobierno, Silvio Corti, explicó que "por ahora" no los van a enviar a analizar "para no tener un rechazo" teniendo en cuenta que todavía Axel Kicillof no se pronunció a favor de poder hacer deporte.

"Esto puede cambiar en cuestión de días. Lo que estamos haciendo es recibirlos, a nadie la decimos que no. En algunos casos nos piden reuniones y les explicamos la situación como fue el caso de tres propietarios de canchas de pádel con los que nos reunimos el miércoles. Primero conversamos sobre lo que vemos de la situación sanitaria en San Pedro y de flexibilizaciones y restricciones analizadas. Les informamos de la situación, de cómo está al día de hoy. Esto es muy dinámico", detalló Corti consultado por La Opinión.

También, explicó: "No queremos generar ninguna falsa expectativa en nadie. Sabemos que la Provincia no está permitiendo todo lo que es eventos masivos, actividades económicas de concentración de gente y actividades deportivas".