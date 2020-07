Cuarentena: El gobierno provincial oficializó el regreso de San Pedro a Fase 4

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof oficializó hoy en su Boletín Oficial que San Pedro regresó a la Fase 4 de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

La medida, según informó la Municipalidad, se tomó en base "a un nuevo reporte de la Región Sanitaria evaluando el estado de respuesta del sistema de salud municipal" menos de una semana después de que el partido retrocediese a la tercera etapa por la aparición de muchos contagios en pocas semanas.

Más allá del paso adelante, en el distrito no habrá cambios porque cuando el gobierno provincial dispuso el retroceso de fase, no se restringieron rubros ni modificaron las medidas de funcionamiento de otros porque las autoridades locales consideran que la explosión de casos positivos no fue porque se abrieron los comercios sino por las reuniones familiares que siguen prohibidas.

En contrapartida, la Municipalidad sí extremó los controles en los accesos a la ciudad y en la vía pública con el objetivo de evitar que circulen personas que no tienen permiso y las que se movilizan para ir a comercios de proximidad lo hagan de manera individual en vehículos o caminando.