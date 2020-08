Cuarentena: El gobierno local denunció penalmente a un joven contagiado que violó el aislamiento para visitar a su novia

El secretario de Coordinación, Ramón Salazar, anunció hoy por la noche en la conferencia de prensa que el gobierno local denunció penalmente a un joven de 20 años que tiene coronavirus y violó la cuarentena para visitar a su novia e ir a los cajeros del Banco Galicia.

El suceso, considerado "gravísimo" por el secretario de Salud, Guillermo Sancho, ocurrió el viernes, tal detalló el mismo funcionario: "Cuando la Secretaría de Seguridad hace el recorrido para controlar que estén aislados, no lo encontró en su domicilio y le dijeron que fue a lo de su novia. Al comunicarse con la novia, dijo que fue al banco".

El masculino es un trabajador de Papel Prensa que el miércoles se confirmó padece COVID-19 y debía estar aislado. Hasta el momento, se desconoce su nexo epidemiológico y por haber incumplido el aislamiento social preventivo y obligatorio estando infectado la Dirección de Bromatología tuvo que desinfectar el banco ubicado en la intersección de Bartolomé Mitre y General Pueyrredón, en el centro de la ciudad.

Por último, Sancho dejó en claro que tanto su novia como su familia deben estar aislados catorce días y explicó que no tienen "determinado otro contacto en el camino". "No decimos que haya pasado pero no lo tenemos identificado. Entendemos que la población que ha concurrido al banco hoy no está en riesgo grave. Para llevar tranquilidad a la gente del banco enviamos a sanitizar la zona de los cajeros", cerró.

La denuncia penal que radicó el gobierno penal recayó en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás a cargo de Matías Di Lello que investigará la situación para probar que el joven rompio el confinamiento estando contagiado.