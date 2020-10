Cuarentena: Aunque se habilitaron y flexibilizaron rubros, el Gobierno provincial mantuvo a San Pedro en Fase 4

Después de siete meses de cuarentena, aislamiento o distanciamiento de a poco, a pesar de que la pandemia de coronavirus no da tregua, el Gobierno provincial va normalizando el día a día de los bonaerenses aunque todavía hay rubros que no están habilitados. En ese marco, el sistema de fases que confeccionó y con el que organizó la crisis económica y sanitaria ya no tiene demasiada coherencia en su diagramación y aplicación porque, por ejemplo, San Pedro continúa en la Fase 4, la misma en la que están la mayoría de los municip

Las estadísticas avalan la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros: para avanzar a la quinta etapa del aislamiento se necesita tener no más de seis casos positivos en dos semanas (el parámetro es no más de 10 cada 100 mil habitantes y el partido tiene 60 mil) y el municipio que comanda Cecilio Salazar registró entre el 5 y 18 de octubre 242 infectados y siete fallecidos.

En contrapartida, las determinaciones tomadas y comunicadas desde la semana pasada, la mayoría en base a resoluciones por fuera del sistema, no condicen con que los sampedrinos sigan, al menos en lo burocrático, en Fase 4 porque se permitió la apertura de algunas actividades culturales, gimnasios y centros de rehabilitación, rubros recién incluido en la 5 y que necesitaban imperiosamente volver a trabajar. Además, se extendió el horario comercial hasta las 22.00.

Junto a ellas, continúan habilitadas las salidas de esparcimiento, los bares y restaurantes, los deportes individuales al aire libre y el resto de las actividades cuyos protocolos ya fueron autorizados y estaban vigentes hasta el comienzo de esta nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Con el anuncio de la apertura del turismo en diciembre, seguramente en el transcurso de las próximas semanas a algunos rubros que siguen prohibidos (por ejemplo, clubes y deportes conjuntos) se les dará el visto bueno para que se reactiven dado que son de menor riesgo que la circulación de argentinos entre ciudades.