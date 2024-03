Obras sociales que están cortadas, ART que no se hacen cargo a tiempo de sus asegurados, clínicas privadas que evalúan si reciben pacientes y vehículos de emergencias que deben proveer a los afiliados de Ioma y Pami que tardan más de lo que necesita un paciente con derivación de urgencia.

Esa lista de situaciones es la que enfrentan quienes administran las ambulancias que más recursos insumen y que el sector privado elude -incluídas algunas prepagas que demoran sus reintegros- por conveniencia y costos.

Cuando los pacientes demandan traslados y sus familias esperan respuestas que el sector privado no da, las ambulancias del 107 salen a recorrer los kilómetros que se necesitan para salvar una vida.

Del mismo modo en que este medio solicitó los montos que se destinan a asistir a los politraumatizados que -en su mayoría- han protagonizado accidentes de tránsito y con el área de traumatología que otorgó en 2023 poco más de 7300 turnos, repasamos hoy el kilometraje de los vehículos y el aumento de un año a otro de la demanda.

Las cifras son más que impactantes. “Es como dar la vuelta al planeta a la altura del Ecuador”, dijeron desde la Municipalidad. Es que los kilómetros recorridos suman 117.974 para el año 2023, un 101% más que los que demandó el 2022 con 58.741 kilómetros.

La evaluación indica que todo lo que dejó sin cobertura el sector privado, las obras sociales sindicales, las prepagas y las ART fue a colapsar las unidades de emergencia del Hospital.

Puede interesarte

Si se toman los recorridos locales para llevar a los pacientes a la práctica de estudios por imágenes, los kilómetros recorridos son 7.215. Un promedio de casi 20 kilómetros diarios que parecen “inflados” cuando se toma la distancia desde Belgrano y Bozzano al Hospital SADIV que es el que está contratado. En 2022 esos mismos recorridos demandaron 2.717 kilómetros. Parece no tener lógica pero sirve para entender por qué el recurso económico se agota y los vehículos se resienten a manos de quienes no cumplen con sus coberturas o de familias que ya no pueden acceder a la salud.

Los viajes para estudios de “alta comolejidad” fueron 140 en el año 2023, durante el período anterior habían sido 64; menos de la mitad.

El registro total al que accedió este medio indica un total de 2.353 traslados en 2023 que demandaron 153,688 kilómetros contra los 75.419 recorridos en 2022. En total ese año hubo 1.885 traslados.