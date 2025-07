La brutal pelea que se desató el miércoles por la tarde afuera de la escuela 7 fue provocada por una adulta, madre de una alumna, que fue a increpar a una chica de 14 años por un conflicto entre las adolescentes.

Tras el violento episodio, que terminó con una amiga de la chica increpada lastimada con un corte en la pierna y sangre en el rostro, la adulta responsable de empezar la trifulca se burló en redes sociales.

"Cuando se meten con tu hija, pasa esto", posteó con emojis de risas sobre una captura del video en el que se la ve tomando de los pelos a la adolescente, a punto de tirarla al piso.

Un video registrado antes de que la adulta empuje a la chica y se desate la pelea, revela un diálogo aún más insólito: las dos mujeres adultas fueron especialmente a increpar a una chica de 14 años y le dijeron de todo.

La brutal pelea afuera de la escuela 7 la empezó una adulta, madre de una alumna, que fue a increpar a una chica de 14 años. Un video registrado antes de que la empuje revela el insólito diálogo de la mujer, que luego se burló en redes sociales.

“Es el novio de mi hija, que te llevó a vos para compañía del otro, por un rato nomás", se escucha en el video decir a una de las adultas, que luego amenaza: "No te metás con mi hija".

"Vos sos bastante turrita, la cara te revela. Mirá que yo soy puta, pero vos me ganás. Estuviste con todo el barrio, querida", le dice la adulta a la adolescente, antes de golpearla.

Tras esa discusión, las dos adultas se alejan unos metros. Pero luego de que una de las chicas le dice que va a "grabar un video" y se lo va a mandar, vuelve con claras intenciones de agresión.

"No te confundas, no te hagás la loca, ubícate. No te hagás la piola", grita la adulta antes de empujar a una de las adolescentes.

Allí comienza el video que se viralizó después, con el grito de una de las protagonistas que advierte a la agresora que la nena "tiene 14 años" y se va a "meter en problemas".

La pelea termina cuando las adultas se retiran, luego de que una de ellas produzca una lesión con un elemento cortopunzante a una de las chicas, que además del corte en la pierna tenía sangre en el rostro producto de los golpes.

La policía —el hecho ocurrió a metros de la Comisaría— arribó para tomar intervención, recabar testimonios y dar curso de oficio a la causa penal en trámite, que ya tiene identificadas a las adultas que atacaron a las adolescentes.