“Cuando la política te complica la vida. Una reseña del loteo Grimoldi , Av 3 de Febrero 3300”, ese es el título que lleva la carta que este ciudadano envió a La Opinión y Sin Galera con pediro de publicación.

Al ser poseedor de un predio de algo más de 25.000 m2 que al dividir forman 4 manzanas y al tomar la decisión de dejar el vivero nos vimos con dos alternativas: vender en block o dividir y hacer un loteo.

Optamos por la segunda opción, la cual era más complicada pero a la vez más rentable, como el municipio había sancionado una ordenanza y en una fracción lindera se vendió para hacer un barrio (la cooperativa Nuestro Sueño) esta opción parecía viable por lo que presentamos un anteproyecto, el municipio dio el visto bueno y se nos dio las correspondientes autorizaciones para iniciar las obras de infraestructuras requeridas, red de luz domiciliaria, alumbrado público, red de agua potable, abertura, cuneteo y alcantarillado de calles, dichas obras son costosas por lo que realizamos preventas con lo que nos permitió realizar todas las mismas, cabe aclarar que por esta zona no exigen red cloacal en ese momento.

Luego de muchas idas y venidas, reformas y más reformas las cuales llevaron más de 6-7 años, finalmente con todos los certificados de obras terminadas nos aprueban el plano municipal (pagando las correspondientes tasas) ahora restaba un paso, presentarlo en catastro provincial y estaría todo listo.

El profesional a cargo de la subdivisión presenta el plano y oh sorpresa, nos encontramos que no estaba convalidada la ordenanza, reclamamos y nos dice el municipio que posee la facultad de dar marcha atrás y que espere que se haga una reorganización urbana, con la cual nos veremos “altamente beneficiados”, luego de varios años, según ellos de muchas horas de “ardua labor”, cambiaron la anterior ordenanza por otra, por lo que tenemos nuevamente que realizar todos los trámites municipales, aprobado el nuevo plano lo presentamos en catastro provincial y finalmente es aprobado después de varios años.

Mientras tanto los compradores de los lotes construyen sus vivienda, algunas muy buenas , de dos plantas y muy lindas, como estábamos obligados a ceder un espacio para una plaza y un área de equipamiento urbano se cede una parte, en la cual el municipio instala juegos y la Secretaria de Obras y Planeamiento municipal inaugura la “plaza de la cooperativa Nuestro Sueño”,esto salió en su página y en varias publicaciones, no mencionaron que pertenecía al loteo Grimoldi.

Y ahora estamos en el último tramo de esta odisea, retirar un legajo con todos los estados parcelarios lo que permite que cada uno tenga su correspondiente escritura, para esto hay que abonar el revalúo inmobiliarios por las edificaciones, pero.. hace un tiempo se acercó gente del municipio, hicieron una reunión con los vecinos, sin mi presencia y les dijeron que le harían las escrituras gratis, que no debían pagar nada, como así también les harían cloacas y pavimento…. Eso era antes del actual gobierno nacional.

Como hay edificaciones de una alto valor algunos tienen que pagar más de un millón de pesos por los últimos 3 años, otros vendieron y el comprador no se hace cargo, otros argumentan no poder o no querer la escritura, pero todos coinciden en algo que el municipio les hace todo gratis… entonces hay como una negativa a cumplir sus obligaciones tributarias con la nos encontramos en un punto muerto, la pregunta es, si hay personas que construyen muy buenas casas, además poseen vehículos 0km, y tienen muy buen pasar económico y ademas este es un emprendimiento privado ¿porque el estado municipal se entromete?, además los compradores siempre -y en esto tenían razón- reclamaban su escritura, pero ahora que tienen que pagar sus impuestos andan con vueltas, es simple señores paguen sus impuestos y tendrán su escritura. Estoy completamente de acuerdo que se debe ayudar a legalizar y ordenar la situación jurídica de un inmueble a personas que no pueden acceder a una escrituración por escribano público, pero creo que este caso no aplica, y muchos menos interferir causando inconvenientes al que quiere hacer las cosas por derecha.