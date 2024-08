La polémica por la aparición de una empresa que ofrece obras de mejorado con rap en calles de tierra de barrios que pueden pagar ese servicio, sobre todo en la zona sur de la ciudad, continúa.

Si en barrio Parque Mitre sospecharon de un "intento de estafa", en otros, como Ciudad Abierta, accedieron a contratar a una empresa "de Tigre" para que les coloque el rap, que llegó a la zona en "camiones volcadores de San Pedro".

El sábado en Sin Galera, la exfuncionaria Paola Prez, abogada y vecina de Parque Mitre, contó detalles de cómo fue el ofrecimiento que hicieron en la zona donde ella reside, en la que los vecinos quieren pavimento desde hace tiempo y están dispuestos a pagarlo.

Así se ve el "mejorado" que contrataron los vecinos.

"Hace como tres años que venimos pidiendo a la Municipalidad. Que no hay plata, que después, que le toca a otro barrio. Nosotros pedíamos hacerlo de manera conjunta con la Municipalidad, es una obra pública. Ninguno de los vecinos se opuso a pagar un monto por la obra", contó.

Reveló que un hombre con casco blanco y ropa de obra recorrió el barrio en busca de "clientes" para el pavimento. "Iban casa por casa, como los que venden bolsas", graficó.

"Me llamó la atención porque la calle es un bien público, no podemos hacer cualquier cosa, obviamente que queremos vivir mejor, yo abro la puerta y se me llena la casa de tierra", señaló Prez.

El rap colocado en el barrio Ciudad Abierta.

La exfuncionaria recordó que "en toda obra de este carácter hay que hacer estudios ambientales, hidráulicos, tiene que estar todo eso", por lo que, necesariamente, tiene que tomar intervención el Estado.

A Prez le llamó la atención que las autoridades de Obras Públicas señalaran que no estaban al tanto de lo ocurrido, a pesar de que en algunas zonas los vecinos contrataron a esta empresa y el rap está colocado en las calles.

"Que los funcionarios no sepan que se estaban haciendo estas obras me parece raro, ellos se escudan diciendo que no saben", dijo y agregó: "Está bien que los vecinos quieran crecer, uno lo entiende. pero no es sólo la pavimentación, hay que ver de dónde vienen esos bienes, porque así sean sobrantes se necesita autorización".