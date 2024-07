#698 reportó: “Te quería comentar de ese caballo. Yo le saque la foto hoy a las 10.00, pero ese caballito está desde ayer atado ahí. Pasó toda la noche afuera, cagado de frío y sin comida ni agua. Me gustaría que Protección Animal viniera a verlo. Y desde que me levanté no vi al dueño llevarle nada. Es en Cruz Roja y Güemes.

