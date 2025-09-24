La noticia publicada por La Opinión que revelaba que el Municipio fue a la Justicia contra Javier Milei por las obras en La Tosquera y que solicitó sumarse al amparo colectivo por la paralización de obras del FISU, entre las que están las de esa localidad, desató la polémica en las redes sociales.

Cartu opinó: “Milei está entregando toda la Argentina y el pobre tipo está trabajando por un kilo de carne de puchero. Más no le alcanza. Defienden lo indefendible. En octubre Milei pierde por paliza y se va” y Vicky le respondió: “Se va a ir cuando sea el tiempo. En 2027 hay elecciones. Ahí se verá si se va o se queda”.

Quiqui escribió: “Ya no saben de dónde robar. No hay más guita para los ladrones” y Germán agregó: “Esa obra tenía que estar lista en octubre de 2023, y ahora la culpa es de Milei. Ya no saben qué más robar”.

“Seguí así, Salazar y no te va a votar ni tu guardaespalda. Qué porquería de gente sos. La Justicia debería investigarte por fundir el municipio”, apuntó Walter.

Nacho comentó: “Por no hacer las obras en su debido momento, se quedan con la plata y después esperan sacarla de otro lado” y Adaan ironizó: “¿Qué tiene que ver Milei si vos te llevás la gota?”.

Marcos cuestionó: “Que deje de darle plata a Rita para la cooperativa de Castro y que la ponga en esa obra”.

Gonza criticó: “Qué persona cínica este corrupto. Siempre echando la culpa al otro y nunca mirándose a sí mismo. Esas obras tendrían que haberse terminado en 2022 o 2023. En vez de ayudar, se llenó los bolsillos. Vergüenza ajena”.

Ramón dijo: “Que robe menos este delincuente que le echa la culpa a los demás” y Silvana le preguntó: “¿Tenés pruebas?”.

Rubén ironizó: “No me muero. La basura que tiran en el camino a La Tosquera es porque no pagan al que maneja la máquina. ¿También es culpa de Milei?”.

Javier advirtió: “Este señor se tiene que quedar en el molde. Va a terminar en cana. Que disfrute el año que le queda y que le pida a Dios no ir preso”.

Clímaco reflexionó: “¿Qué se puede esperar? Se junta mucho con Kicillof. Diez años en el poder y la culpa siempre es del que recién entra. Muy de manual kirchnerista y peronista: la culpa siempre es del otro”.

Majo escribió: “Me encanta leer las opiniones, me río mucho, pero se opina por opinar, por la cara, por afinidad. No hay fundamentos. Quieren magia, como soplar y hacer botella. Así estamos, lamentable”.

Turco reclamó: “¿Por qué no van a buscar al gobernador? Él tiene que hacerse cargo de la provincia. Qué joda”.

Juana expresó: “Yo solo digo que cuántos años estuvieron robando tanto el intendente como los presidentes anteriores y ahora le echan la culpa al presidente actual por lo de La Tosquera” y César comentó: “Ah, sí, culpa de Milei. Qué manga de cabezas de termo. ¿Qué querés con estos kukas?”.

Colo resumió: “La Tosquera está abandonada desde hace años. Y ahora resulta que es culpa de Milei” y Paulino se burló: “¿Saben cuál es la diferencia entre una bicicleta y un zurdo? Que a la bicicleta la dejás atada y no se queja”.

Marcela preguntó: “¿Y quién va a ir contra él con la cantidad de acomodados que tiene?”. Nancy comentó: “Dejen de joder. ¿Por qué no ponen cosas útiles? Son muy cómicos”.

José dijo: “Qué chantaje. Lo que faltaba era eso. Me muero. Campeones son, la verdad. Ganan todos los concursos”.

Juan consultó: “¿No será culpa del intendente o del gobernador? Porque el basural abandonado es del municipio, y él cobra el impuesto para eso”.

Carlos observó: “Lo raro es que siempre le dan los trabajos a la cooperativa Alfa, que ya tuvo un montón de problemas, pero siempre está en todas las obras” y Yanina remató: “Es más fácil echarle la culpa al de turno”.

Rocìo señaló: “El cinismo y la caradurez que maneja esta gente es increíble. Reclaman cosas que se tendrían que haber hecho hace años”.

Domingo preguntó: “¿Por qué no le va a pedir al gobernador? Siempre le echan la culpa al de turno”.

Jorge escribió: “Hay que ser peronchos, digo, Milei es presidente, no gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cómo lo envidian a mi presidente. Es un orgullo ver al presidente de todos los argentinos sentarse y compartir una relación con el presidente de Estados Unidos. Otros comparten la mesa con L-Gante. Qué patético, por Dios”.

Pato criticó: “Qué vergüenza echarle la culpa a otro para limpiarse las manos, señor intendente” y Hugo concluyó: “Están desesperados por agarrar plata. No desperdician nada. El municipio vendió el material que se sacó de la ruta 1001 y ese material apareció en varios barrios. Era reciclable para tapar los pozos, pero en vez de eso, le ponen tierra”.