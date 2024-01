José Luis es un vecino de la localidad de Santa Lucía que diariamente observaba las publicaciones de la Municipalidad para mantenerse al tanto y realizar algunas "críticas" y observaciones.

"Hice algunas críticas sobre cuestiones que consideraba que debía plantear desde mi rol de contribuyente, algunas quejas puntuales, por ejemplo, la falta absoluta de controles sobre los motociclistas sin casco como situación normal en el partido", indicó el hombre de 62 años.

“En una actitud que podríamos calificar de autoritaria, fui bloqueado de la página oficial de la Municipalidad”, expresó con resignación, José.



Y es que al intentar buscar el perfil del Municipio en Facebook, el santalucense no encuentra resultados, y, al intentar acceder desde el link que te redirige al mismo, la aplicación le indica que hubo un “problema” y que “el enlace no funciona".

Esto es lo que le aparece a José Luis al ingresar al enlace que te dirige al perfil de Facebook de la Municipalidad.

“Según la información provista por Facebook estas situaciones ocurren cuando un usuario ha sido bloqueado”, refirió José Luis que concluyó su reclamo con la siguiente reflexión: “Creo que los funcionarios no entienden o no quieren entender, los organismos municipales no pertenecen al intendente de turno, son nuestros, de cada contribuyente, y si alguno tiene alguna queja deberían dar las respuestas que crean necesarias y no bloquear el acceso a ninguna persona. Es muy triste encontrarse con estos dueños de canales de servicios públicos que no entienden su función”.