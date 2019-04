Crisis: el turno del sector turístico y gastronómico en el Centro de Comercio

La invitación del Centro de Comercio a comerciantes asociados o no a la entidad para exponer sobre la situación en el actual contexto de crisis comenzó el miércoles con la primera reunión, a la que asistieron representantes de despensas, autoservicios, carnicerías y verdulerías.

Este jueves a las 20.00 será el turno de hoteleros, gastronómicos y afines del sector turístico, quienes expondrán ante las autoridades de la comisión directiva que preside Raúl Cheyllada el panorama de ese rubro, el segundo convocado a estos encuentros.

Pueden participar comerciantes que estén o no asociados a esa cámara representativa, "con el objetivo de generar un espacio de intercambio para compartir sus inquietudes, e impulsar acciones y gestiones en favor de su desarrollo".

La entidad dispuso un formulario de preinscripción que incluye, además de los rubros de este primer encuentro, los que formarán parte de las reuniones subsiguientes, que serán siempre a las 20.00: el miércoles 17, distribuidores mayoristas, estaciones de servicio, corralones y afines

El jueves 18, indumentaria y comercios relacionados con textiles y afines: el martes 23, medios de comunicación; el miércoles 24, profesionales, arquitectos, inmobiliarios, abogados, contadores, escribanos, etc.

El cronograma continúa el jueves 25 con comercios de venta de productos y/o insumos agropecuarios, regionales, viveristas, etc.; el 30 de abril con industrias, servicios relacionados, logística, transporte; y el 2 de mayo con pequeños y medianos comercios en general, no comprendidos en los rubros anteriores como por ejemplo kioscos, electrodomésticos, computación, artículos deportivos, farmacias, regalerías, pinturerías, ferreterías, entretenimiento, salones de fiestas, etc.

En la primera de las reuniones, los referentes de despensas, carnicerías, autoservicios y verdulerías ratificaron los términos de la publicación de este miércoles de la edición impresa de La Opinión respecto de la caída en las ventas y los cambios en los hábitos de consumo del público, que cuida mucho el bolsillo.