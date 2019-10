Crimen de Nelson Lillo: a casi dos años del hecho, indagaron al acusado de "rescatar" en moto a Branto Ayala

Este jueves, durante más de una hora, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Marcelo Manso uno de los acusados del robo a un camión de una distribuidora de galletitas en cuyo marco fue asesinado el efectivo de la Policía Local Nelson Lillo, hecho ocurrido el 25 de enero de 2018.

A casi dos años del violento episodio, la Justicia logró dar con Noé Marcos Gabriel Bruzzone, de 27 años, oriundo de Río Tala, quien está acusado de ser el que "rescató" en una moto al peligroso delincuente Roberto Branto Ayala, único detenido por el caso, el día del crimen.

En la causa obran testimonios que ubican a Marcos Bruzzone como el motocicilista que llegó a Salta y Arnaldo y subió en la moto a Brano Ayala, que estaba herido y permaneció más de 50 horas prófugo luego del asalto al camión en el que Lillo fue ultimado a balazos.

Al otro día del hecho, una mujer se presentó en Fiscalía para dejar asentado un testimonio que acusaba directamente a Bruzzone y en el que señalaba que el joven, que en ese momento vivía en una casa ubicada detrás de la de Pablo Morel, el delincuente abatido por la policía durante el robo, se había fugado al conurbano.

El fiscal Marcelo Manso había pedido su detención pero el Juzgado la denegó. Este jueves, a casi dos años del hecho, Marcos Bruzzone llegó a Fiscalía acompañado por su abogado, Eduardo Machado, cuyo estudio jurídico tiene sede en la ciudad de Moreno, para prestar declaración indagatoria como imputado.

Más de una hora estuvieron Bruzzone y su abogado ante Manso para declarar y aportar elementos que permitan sostener su versión de lo sucedido: que no estuvo en el lugar de los hechos, que nada tiene que ver con la banda que planificó y cometió el robo, y que se fue del terreno de Morel ante lo sucedido, por temor.

"Hasta el momento las pruebas no son contundentes como para que se dicte la detención", dijo en diálogo exclusivo con La Opinión el abogado Eduardo Machado tras salir de Fiscalía y aseguró que Bruzzone "ha venido, ha declarado, ha presentado pruebas y el fiscal determinará si son verdadaderas".

"Estamos seguros de su inocencia, va a quedar sobreseído", sostuvo Machado y aseveró que marcos Bruzzone "no ha tenido ninguna participación en esta causa, se va a demostrar su inocencia y que él no ha tenido ningún tipo de participación en este ilícito".

El abogado consideró que todo fue "un malentendido" a raíz de "el hecho de la cercanía que él tenía en la vivienda con uno de os imputados", Pablo Morel, en cuyo terreno habitaba una precaria vivienda ubicada en la parte trasera.

Esa situación, dijo Machado, "ha llevado a que algunas personas, algunos dichos, creyeran que tuvo algún tipo de participación". Los testimonios contra Bruzzone dicen que incluso se habría fugado al conurbano, de donde es oriunda su familia, con parte del botín del robo.

"Existen pruebas que hemos aportado de que él no estaba en el lugar de los hechos, él no fue el que lo rescató, no fue la persona que conducía la moto y que sacó a esta persona del lugar, eso quedará demostrado. Son elementos que están en la investigación", aseguró Machado.

La reconstrucción del hecho que hizo Fiscalía tiene a Bruzzone acusado de ser quien llegó en moto a la esquina de Salta y Arnaldo tras el tiroteo con la policía en el que murió Pablo Morel para llevarse a Branto Ayala a un lugar seguro, dirigirse a Baradero, avisarle a la familia del abatido acerca de lo sucedido y huir con sus hijos al conurbano en un remis. En otro coche de alquiler envió a su pareja de regreso a Río Tala.