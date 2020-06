Crimen de Milcíades Lencina: su familia sostiene que el asesino es Lucas Fernández

La familia de Milcíades Lencina, el joven de 26 años vinculado a diversos hechos delictivos que fue asesinado el miércoles, sostiene que el único detenido por el hecho, Lucas Fernández, es quien le disparó y aseguran haberlo visto en la escena.

Fernández prestó declaración indagatoria ante la fiscala Viviana Ramos y aseguró que no tenía "nada que ver" con el crimen, que estaba en su casa y que es inocente. Los testimonios recogidos, sin embargo, permiten a la Justicia sostener la acusación.

Paola Lencina, hermana de Milcíades, brindó una extensa entrevista el sábado en Sin Galera en la que aseguró que al salir de su casa tras escuchar los disparos de arma de fuego vio a Lucas Fernández huir en moto de la escena, por lo que lo acusa de haber matado a su hermano.

"Vuelvo para mi casa, me meto y siento tiros, estaba con Maite, mi hermana mas chica, y siento tiros, y me dice 'son tiros, Pao' y yo le dije 'no, es una moto', y bueno, me voy a fijar. Cuando me fijo, que salgo al portón de mi casa como viniendo de Pueyrredón a Javier Rivero, ahí dobla Lucas Fernández en una 110", contó.

Su cuñada llegó a su casa y le dijo que le habían disparado a Milcíades, que llamara a una ambulancia. "Él, después de los disparos, pudo gritar que llamaran la ambulancia. Fuimos corriendo con Nadia y cuando llegué le revisaba la cabeza y la frente, él estaba boca abajo y cuando lo levanto tenia sangre en la boca y la nariz", relaó Paola.

"Le toque la mano y el cuello, a ver si le latía algo, y no latía nada. Ya estaba muerto. entonces no dije nada, y empecé a gritar que me ayuden, y vino un hombre de apellido Velo y se ofreció a llevarlo y lo subimos muerto, lo lleve porque no quería que mi papá lo vea tirado ahí, por eso lo lleve al Hospital, no quería que mis papás vean eso", aseguró.

"Lo mató como un perro. Lo mató desde la moto hacia su espalda. Fueron tres disparos, uno en la cintura, otro que le tocó la cervical, y uno en el brazo, por eso yo no le encontraba los tiros. Yo le saque la ropa todo para ver los tiros y no le encontraba y yo decía 'dónde le pegaron'. Pero ellos sabían que a Milcíades lo tenian que agarrar de espalda, y si le tiran de frente los iba a correr. Así como estuviera, los iba a correr", aseguró Paola Lencina.

"Yo lo unico que pido es justicia por él, y no voy a parar, no voy a tomar represalias ni nada, pero que lo pague", dijo y aseguró que en la zona de los barrios Malvinas Argentinas y Hermano Indio es habitual que se escuchen disparos.

"Esto no se puede parar, no lo para nadie, lo de la droga menos: si no vende la madre, vende el hijo, si meten presa a la madre, vende la hija. Este barrio se convirtió en la favela", aseveró y sostuvo que, de todas maneras, no se irá del barrio. "Claro que voy a seguir viviendo en mi casa, claro que no me voy a ir, por qué me voy a ir, yo estoy pasando muchas cosas, pero no me voy a ir porque mataron a mi hermano", aseguró.