COVID-19: Sin fiebre, médico sampedrino se recupera y agradece a quienes lo asisten

El recuerdo de la viralización de un audio donde el primer sampedrino infectado de COVID-19 decía "Estoy devastado", se perdió ante la voz más animada del paciente que fue internado la semana pasada en un sanatorio privado. Es un profesional de la medicina que apenas supo de su situación tras ser hisopado en San Nicolás, comunicó a la autoridad sanitaria el recorrido que había hecho y entregó una lista con pacientes a los que había visitado que, afortunadamente tras ser monitoreados, no presentaron inconvenientes.

El viernes por la noche, Lilí Berardi le volvió a preguntar por su estado de salud. "Si, si, sigo internado acá, hace más de 24 horas que estoy sin fiebre, estoy un poquito mejor, recuperándome, con una asistencia del personal de la clínica perfecta, son de un grado de profesionalismo, del primero al último. La verdad que no tengo palabras como me están tratando, como están llevando adelante mi caso. Y bueno, esto es cuestión de tiempo", dijo apenas recibió la consulta de la periodista.

Respecto a cómo se procesa la información y los temores que las personas tienen en relación a la evolución de la enfermedad dijo: "Acá estoy peleándola y bueno sé que la gente no va a entender como pasaron las cosas, en medicina muchas cosas no se entienden, estamos aprendiendo día a día y a mí me tocó ser el “manual de COVID-19, San Pedro” pero bueno, estoy en las mejores manos, la verdad que me siento muy protegido, muy bien asistido, con todo el cariño de todo el mundo, y acá en la clínica, la verdad que nunca trabajé en esta clínica he traído pacientes cuando venía con el CEM pero tengo muchos compañeros de facultad, de la vida, de los diferentes lugares de trabajo que me están asistiendo ahora y que realmente son un ejemplo, un ejemplo de bondad, de profesionalismo y están preocupándose a cada minuto por mí", reflexionó.

"Esta enfermedad, que me toco a mí, va a servir para que mis colegas, que son los que me están asistiendo, estén un poquito más preparados, como lo están ¡eh!, por supuesto porque es maravilloso, la forma en que me están tratando todos, desde el doctor Bertone, la doctora Dotti, la doctora Agazi, Paulita Pineda, todos los médicos que estuvieron conmigo para el transcurso de estos días, están haciendo un trabajo maravilloso. Quiero destacar también el personal de enfermería de acá de la clínica también, fantástico, fantástico, las mucamas, el personal de laboratorio, el personal de cocina, Susana la cocinera que es una amiga de muchísimos años y me mima como si fuera un bebe, me dice; ¿Qué querés comer? ¿Qué no querés comer? Así que bueno, acá estoy, peleándola", concluyó.

Apenas se emitió el audio, oyentes y pacientes del profesional enviaron saludos y deseos de pronta recuperación también en señal del daño que producen sobre los infectados y sus familias los comentarios que estigmatizan o apuntan a un manejo irresponsable de la información. En uno de los tantos mensajes alguien reconoció "este es un caído en la batalla", respecto a que no sabe dónde se contagió puesto que se desempeña en muchos lugares como médico y pudo haber sido un asintomático el que le transmitio este peligroso coronavirus.