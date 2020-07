COVID-19: Cómo evolucionan los pacientes del geriátrico mientras esperan resultados

"No tenemos test rápidos para saber si todos tienen", indicó uno de los médicos que monitorea a los pacientes del geriátrico Residencia de Luz quien además evalúa en qué lugar alojar a quienes sean dados de alta porque no presentan síntomas y no han sido hisopados. "Las familias quieren saber si tienen o no el virus", reflexionó.

De los 31 abuelos, hasta ayer había 17 que continuaban alojados en el hogar que dirige Ana Clara Marasca y supervisa el Dr. Pablo Gallo. El resto se dividen entre los que fueron derivados al Hospital y los que permanecen en la Clínica San Pedro.

La Opinión consultó a las autoridades sanitarias sobre el seguimiento que se hace sobre las personas que sin tener diagnóstico requieren de su supervisión por la posibilidad de que se trate de un "foco con posible brote de contagio" y la respuesta fue precisa porque dispensarán la misma atención y tratamiento a todos hasta que se cuente con el diagnóstico preciso. Es decir que, independientemente de que la atención tenga lugar en un efector privado, seguirán la evolución para no perder datos que sean relevantes para el control de la pandemia.

Hasta el mediodía del miércoles la situación de los once internados en el sanatorio indicaba que dos hombres y dos mujeres de 84, 86, 87 y 78 años padecen cuadros respiratorios calificados como más complicados que el resto. Una de las abuelas está en terapia intensiva y la otra que se contagió coronavirus transcurre una "buena evolución" en una sala común.

Esa misma descripción abarca a otros cinco de los cuales tres son hombres y dos mujeres. Las últimas dos, de 92 y 83 años, fueron consideradas como "estables" respecto de los síntomas por los que fueron internadas. En el Hospital Emilio Ruffa, en tanto, están el médico de 74 años que dio positivo con "buena evolución" y dos mujeres de 84 y 86 que se encuentran estables.

Esta mañana, el Jefe de la Región Sanitaria, se refirió a la situación que se desató primero en Baradero y luego en San Pedro que generaron un volumen de muestras superior a las que puede procesar el Instituto Maiztegui diariamente. Dijo, además, que siguen con atención el caso en el que aún no se ha establecido el nexo que por ahora parece acotado al personal que se trasladaba desde Baradero y Río Tala a la ciudad para cumplir tareas en los geriátricos