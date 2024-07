El San Pedro Country Music Festival, uno de los eventos más convocantes del año en la ciudad, confirmó este jueves la grilla para cada una de las tres jornadas de las 19° edición.

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre, la ciudad volverá a vestirse con botas y sombreros para vivir una fiesta sin igual en el país, que congrega a miles de personas en un fin de semana que ya es un clásico para sampedrinos y turistas.

La organización confirmó más de 60 shows para los tres días de festival más el gran encuentro de Line Dance en la avenida costanera, que será el domingo a las 10.30.

"Sin anticipadas, sin preventa, sin reservas. Paseo Público municipal. Entrada libre y gratuita", anunciaron desde Country2.com, que organiza junto a Independencia Fútbol Club y con apoyo de la Municipalidad.

Además informaron que "para participar de la feria artesanal y comercial" en el predio del Paseo Público, que ese fin de semana queda bajo la coordinación de los organizadores, ordenanza municipal mediante, "se publicarán los contactos el 1 de septiembre".

El viernes 27 de septiembre, la actividad en el escenario Indio Peralta comenzará a las 13.00 y pasarán por él: Old Richard & his Band - Marcos Ferragut - Los Revival - Marcos Lenn - Poker - Credenciales - The Greens - Brene Country & Folk - No Way - Bettie and The Rurals (Chile) - Clan Farsante - Frank Jacket y Los de Río Seco (Chile) - La Blue's Ayres Band - Sanfolk - La Taba Country - The Reason - - Ochenta Noventa - Cherry Collins - Rock Idol's (Back to 50's) - Pelvis - D'Vintash

El sábado 28 de septiembre, desde las 11.00, harán lo propio Tinta de UBA - Rockabilly Quatro - Queen Bee - Lajtavary Family Band - Greentongues - Queen of Hearts & 4 de copas - Gabriel Grätzer - Alex Viera & The Trackers (Uruguay) - Mr. Bill - Mila Barcala - White Pepper (Chile) - Charlie Callthrop All Stars - Kurt’s Friend’s - Meliza Blanco - Henry Donati - Melody & Co. - La Rockabilera del Sur - Fernando Goin - King Bee (20 años) - Tennessee Country - Orlando Curti & The Groove Seekers - Max & Line Dance Show - Adrian Tigen - Angry Zeta "All Star Bluegrass".

El domingo 29 de septiembre, desde las 10.30, estarán: Los Solitarios - La Nave de Arnaldo - Carlos Arcuri & The Dusty Devils - Leyendas - Rooster - Mr. Kite (Tributo Beatles) - Hot Pickin' Brothers - Tributo a Johnny & June - Nico Aulet + Ronda de Tambores - Interpaul (Tributo a Paul McCartney) - Naty Bravo - Far West (Tributo a Creedence) - Wayra Iglesias - Fer Couto's Wandering Souls - Pasto Loco - Riordan Irish Folk - Renegades Country Band (Chile) - No Bull.