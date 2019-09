Country Music Festival 2019: Tras la primera jornada, continúa la fiesta en el Paseo Público

Empezó la 16ª edición Country Music Festival 2019 en el Paseo Público y la primera jornada no desentonó porque a pesar de ser día laboral sampedrinos y turistas disfrutaron de las veinte bandas y solistas que pasaron por el escenario, entre ellas las sampedrinas Válum y Lucía Vázquez.

La fiesta continúa hoy desde las 14.30 con otros 18 shows de los cuáles uno será el de Dr. Egg que está previsto a las 19.55. El cierre estará a cargo de Elvis Tribute y Far West 100% Creedance.

La grilla la completan Old Richard; Proyecto Country; Leyendas; Vuelo Vertical; Cover Souls; Las Mulas; Baby Darlin’; Wayward Horses; Los Revival; RJ Gauna & Los Folkabilly; Dixienard; Frank Jacket y Los de Rio Seco (Chile); San Francisco & The Storytellers; The Mahogany’s; The Furiosos Club de Swing; y The Shadows.

La entrada es libre y gratuita y en el lugar hay servicio de cantina.

La cobertura de #JuanitaReportera del #Día1