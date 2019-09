Country Music Festival 2019: Qué bandas se presentan el primer día

Inicia hoy en el Paseo Público la 16ª edición del San Pedro Country Music Festival, uno de los eventos que más cautiva a los habitantes locales y genera un gran movimiento turístico en la ciudad que la Directora de Turismo, Marcela Cuñer, graficó a La Opinión en que el alojamiento "está casi todo ocupado" para los cuatro días.

El evento se abrirá a las 14.30 con Mariano Villano a quien le seguirá Válum mientras que, por la noche, terminará con The Dapper Dan Band y Muñe & The Poor Boys que está previsto para las 22.30. Entre medio pasarán por escenario Jorge Castillo Trío; Mila Barcala; Deluxe Motel; Tinta de U.B.A; Covernautas; Karen Lammermoor; Río Verde (Rosario); Two of us; Carlos Arcuri & The Dusty Devils; Los Solitarios; Bayou Pampa; Cristian Luna & The Tock and Blues; Lunáticos Rufianes; Lady Who; y Cherry Collins.

El festival, que involucra a más de 600 personas entre artistas y staff, se extenderá hasta el domingo y será con entrada libre y gratuita. En total, contará con 87 grupos y solistas de Argentina y otros países que le darán su impronta al show que nació en el 2003 y que se consolidó como un espectáculo único en Sudamérica. En la grilla, hay seis shows sampedrinos, históricos protagonistas del evento y debutantes que llegarán para compartir su música.