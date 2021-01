Costa y Ale Cupitó contaron detalles de su obra “Fiesta en la estancia” en Sin Galera

Este sábado el programa de Lilí Berardi recibió como invitados a Costa y Ale Cupitó, los protagonistas de la temporada teatral del verano que tiene lugar en el Club Pescadores cada sábado de enero y febrero con la obra “Fiesta en la estancia”.

Publicidad

En Sin Galera, los artistas dieron detalles de la propuesta. “La obra habla de todo lo que unió como pareja y lo que nos termina separando. Nosotros proponemos un juego con la gente. Yo les digo que yo no soy yo, Ale no es Ale y ustedes no son ustedes. Ustedes pueden ser los que quieran esta noche”, explicó la actriz y comediante.

Además, hablaron de las situaciones imperdibles que produjo ese “juego” en el público sampedrino: “La gente nos da su testimonio de fe. El día del debut hay una parte que peleamos porque él se metía con mi Instagram. Todo eso que le gustaba de mis publicaciones, después me dijo bueno, cerralo. Entonces yo pregunté: ¿hay alguna otra víctima? Y una chica contó que descubrió que el marido tenía una cuenta de Facebook trucha para seguir mujeres, y que ella se hizo su propio Facebook trucho para seguirlo a él”.

En “Fiesta en la estancia”, Costa, reconocida actriz, panelista de programas y humorista transgénero está acompañada del modelo y actor Ale Cupitó. Las entradas están a la venta en la Dirección de Turismo y en la boletería del Club Pescadores. La entrada VIP (primeras filas) vale $ 800 y la general $ 500. Socios del club tienen descuentos especiales.