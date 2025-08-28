La costa atlántica argentina ofrece 1.200 kilómetros de playas que se adaptan a todos los gustos y presupuestos. Desde balnearios exclusivos hasta pueblos pesqueros auténticos, cada destino mantiene su propia personalidad e historia centenaria. Para llegar a estos rincones costeros existen múltiples opciones de transporte, incluyendo micros a Pinamar y otros destinos que conectan regularmente con las principales ciudades.

Ads

Mar del Plata lidera las estadísticas con 6.2 millones de turistas anuales, seguida por Villa Gesell con 2.8 millones y Pinamar con 1.9 millones según datos del INDEC 2023.

Mar del Plata: la reina del Atlántico

Mar del Plata concentra el 40% del turismo costero nacional. Sus 47 kilómetros de costa incluyen 17 balnearios diferentes, desde Punta Mogotes hasta Chapadmalal.

Ads

La Rambla Casino es el sector más concurrido durante el verano. El complejo de playas Bristol mantiene su tradición aristocrática desde 1888. En sus playas, es común el alquiler de carpas -las cuales abundan en todos los balnearios- aunque también se puede alquilar sólo sombrillas y sillas, o llevar los propios elementos. Todas las opciones son geniales para disfrutar de unos buenos días de playa en La Feliz.

Villa Gesell: bosque y playa

Carlos Gesell plantó una cantidad incontable de árboles entre 1931 y 1943 para crear este balneario único. Hoy el bosque costero alberga más de 180 especies vegetales diferentes.

Ads

Las playas de Villa Gesell miden más de 150 metros de ancho en promedio durante la marea baja. La temperatura del agua oscila entre 18 y 23 grados durante el verano.

El camping municipal tiene capacidad para 2.400 personas, pero las opciones de alojamiento son muy variadas y hay para todos los gustos y edades.

Pinamar: elegancia entre médanos

Pinamar se fundó en 1943 y hasta el día de hoy sus calles conservan la numeración original diseñada por el arquitecto Jorge Bunge, quien pensó la ciudad con la visión de integrarla con la naturaleza.

Ads

Para amantes del Golf hay una gran opción cercana (dentro del Partido de Pinamar): el Cariló Golf Club, que tiene 18 hoyos que fueron diseñados por Emilio Serra en 1978.

Por su parte, un clásico es la peatonal Bunge, que concentra locales comerciales en poco más de 8 cuadras. Durante enero permanece abierta hasta las 2 de la madrugada o más, promoviendo el disfrute de las cálidas noches de verano.

Monte Hermoso: playas del sur

Monte Hermoso tiene una de las únicas playas de arena blanca de la provincia de Buenos Aires y es muy conocida por sus anchas playas, que dan lugar a que las familias y grupos de amigos puedan disfrutar de la playa cada cual en su espacio.

La temperatura promedio del agua es 2 grados más alta que en Mar del Plata por su ubicación en el golfo, por lo que alcanza 24 grados en febrero.

Tiene muchos atractivos, pero sin dudas hay uno destacable y no tan conocido: el Vivero Dunícola Municipal, que preserva más de 300 especies autóctonas. Ofrece visitas guiadas gratuitas, que se pueden aprovechar para conocer especies de plantas típicas de la zona.

Necochea: río y mar

Necochea combina 74 kilómetros de costa marítima con el río Quequén Grande. Su puerto pesquero es uno de los más importantes de la provincia.

El Parque Miguel Lillo tiene 640 hectáreas de bosques implantados desde 1928. Incluye 12 kilómetros de senderos y un lago artificial de 23 hectáreas.

Necochea cuenta con playas extensas y variadas, como la Playa de Quequén, Costa Bonita, Bahía de los Vientos, Punta Negra y Cueva del Tigre. La Playa de Quequén es famosa por su combinación de arenas gruesas, formaciones rocosas y pequeños médanos, además de la Escollera Norte. Todas formas imperdibles de conocer este hermoso lugar de la costa atlántica argentina.

La costa atlántica consolida su posición como destino turístico nacional. Sus balnearios combinan tradición, naturaleza y servicios modernos para recibir cada verano a millones de visitantes.