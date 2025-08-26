Cortes de luz: qué zonas y en qué horario no tendrán electricidad este martes
La interrupción del suministro fue anunciad por Coopser, por tareas en la línea de alta tensión que realizará la estación de rebaje de Transba. Afectará a distintos puntos del partido de San Pedro. El Hospital Emilio Ruffa, Hospital Sadiv y Sanatorio Coopser mantendrán servicio.
Con la finalidad de permitir tareas de mantenimiento por parte de Transba sobre la línea de alta tensión de 132 kV San Pedro – Papel Prensa, Coopser informó que este martes 26 de agosto habrá cortes programados de energía.
Como consecuencia de las tareas, varios alimentadores saldrán de funcionamiento en diferentes horarios.
Lo programado es lo siguiente:
*Alimentador 1:
De 7.00 a 9.00 y de 12.00 a 14.30 en la zona comprendida por el camino al Aero Club, Villa Jardín, Los Aromitos y Los Aromos; cuadrante ubicado entre Nieto de Torres, 11 de Septiembre, Lucio Mansilla y Belgrano; cuadrante entre 11 de Septiembre, Boulevard Moreno, Ansaloni y Lucio Mansilla. También entre calles Colón, Honorio Pueyrredón, Independencia, Caseros, Caroni, Novillo.
*Alimentador 4:
De 9.00 a 12.00 y de 14.30 a 17.00 en el cuadrante comprendido entre 11 de Septiembre, San Lorenzo, Mateo Sbert y Lucio Mansilla (hasta callejón Guzzo); barrio Duraznostra, callejón Coronato y barrio La Calandria.
*Alimentador 5:
De 9.00 a 12.00 y de 14.30 a 17.00 en el cuadrante ubicado entre San Lorenzo, Las Provincias, Liniers y 11 de Septiembre; zona comprendida entre 11 de Septiembre, Boulevar Almirante Brown, Boulevard Paraná, Padre Santana, Oliveira Cézar, Almafuerte, Las Heras, Mitre y Boulevard Moreno;
También el sector entre Las Heras, avenida Sarmiento, Ruiz Moreno, Uruguay, 3 de Febrero, María de Gomendio, Honorio Pueyrredón, Rivadavia, Colón, Uruguay, Independencia, Caroni, avenida Sarmiento, Pavón, Chivilcoy, Independencia, Rómulo Naón, avenida 3 de Febrero, Padre Santana, Ruiz Moreno, Joaquín V. González, Rafael Obligado y Nuestra Señora del Socorro. También barrios Parque Sarmiento y Estrada.
*Alimentador 6:
De 12 a 14.30, en la zona del Bajo Campodónico, La Tosquera y el tramo hasta la entrada a Papel Prensa.
*Alimentador 8:
De 9 a 12 y 14.30 a 17.00, en la zona comprendida por 9 de Julio, José Hernández, Oliveira Cézar, Nuestra Señora del Socorro, Ruiz Moreno, Padre Santana, avenida 3 de Febrero, Depietri, San Martín, 24 de Febrero, Oliveira Cézar, Maestro Reyna, Hipólito Yrigoyen y Rómulo Naón.
También entre 3 de Febrero, Depietri, Independencia, Carlos Noseda, Caseros, Rómulo Naón, Benito Urraco, avenida Sarmiento, Beaumont, Uruguay, Pavón, Sarmiento, Independencia, Litoral, Libertad, Chivilcoy, Hipólito Yrigoyen y Padre Santana.
*Alimentador 10:
De 7.00 a 9.00 y de 12.00 a 14.30 en Bajo Cementerio, Puerto, Bajo Puerto y la zona de superior de barrancas hasta Máximo Millán; Rafael Obligado, Eduardo Depietri, Independencia, Noseda, Eusebio Laprida y Crucero General Belgrano.
También ente Frers, Juan de Humanes, Benito Urraco, Rómulo Naón, Ruta 1001, Noseda, Laprida, Crucero General Belgrano, avenida 3 de Febrero, Honorio Pueyrredón, Depietri y Noseda.
También la zona comprendida entre Crucero General Belgrano, San Martín, Calle 82 (Celupaper), Frers, Emilio Esteve y Urraco.
Para las localidades también hay cortes previstos: Gobernador Castro y Vuelta de Obligado no tendrán servicio de 9.30 a 12.00; Río Tala, de 7.00 a 9.30;
Pueblo Doyle y Santa Lucía, de 12.00 a 14.30; y ruta 1001, desde la exruta 9 hasta la zona de la balanza, de 14.30 a 16.00.
Coopser informó que los alimentadores 2 y 7, que involucran la zona del Hospital Emilio Ruffa, Hospital Sadiv y del Sanatorio Coopser no se verán afectados,
