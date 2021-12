Corte de luz: salió de servicio una estación transformadora de Transba

Este miércoles por la tarde, un corte de luz afectó diferentes varios de San Pedro y Coopser informó que se debe a la salida de servicio de la estación transformadora Papel Prensa de Transba, que interrumpió el suministro a la Estación SP2 de la cooperativa.

“Cuando Transba reestablezca el servicio, para lo cual ya se encuentran trabajando, se ira reconectando a los sectores involucrados”, informaron desde la cooperativa que proporciona electricidad en San Pedro.

Durante todo el día, a La Opinión llegaron reportes de barrios donde en los domicilios se registraron bajones de tensión reiterados. “En mi casa no se puede prender nada, lo peor es que hay electricidad, pero la tensión no da. Tengo miedo de que se me queme la heladera”, había informado una vecina de Rómulo Naón al 1300. Otros reclamos llegaron desde Chivilcoy y Ruiz Moreno, Barrio Los Robles, Irlanda y Litoral, Aníbal de Antón y Rojas.