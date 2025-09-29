Durante la tarde de este lunes, vecinos de la zona de Riobamba al 1000 reportaron un corte de luz que comenzó alrededor de las 15.00 y que afectaba a una gran cantidad de viviendas del barrio.

Ads

“Estamos hace más de una hora y media sin luz, no sabemos qué pasó, llamamos a la Cooperativa y no nos responden”, expresó un vecino a La Opinión.

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales (Coopser) informó que la falla en el suministro se debe a que un camión "cortó el cableado de la línea principal".

Refirieron que el personal de la guardia fue alertado de la situación y que trabajaban en la zona para resolver el problema.

Ads

Puede interesarte

Ads