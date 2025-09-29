Corte de luz en Riobamba al 1000: un camión cortó la línea principal y dejó sin suministro al barrio
Vecinos reportaron que desde las 15.00 de este lunes están sin electricidad. Personal de Coopser trabajaba para restablecer el servicio tras el accidente con el vehículo que afectó lel cableado de a línea principal.
Durante la tarde de este lunes, vecinos de la zona de Riobamba al 1000 reportaron un corte de luz que comenzó alrededor de las 15.00 y que afectaba a una gran cantidad de viviendas del barrio.
“Estamos hace más de una hora y media sin luz, no sabemos qué pasó, llamamos a la Cooperativa y no nos responden”, expresó un vecino a La Opinión.
La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales (Coopser) informó que la falla en el suministro se debe a que un camión "cortó el cableado de la línea principal".
Refirieron que el personal de la guardia fue alertado de la situación y que trabajaban en la zona para resolver el problema.
