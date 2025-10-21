Corte de energía en Los Aromitos: Coopser informó un desperfecto en la zona
Vecinos del barrio reportaron este martes cortes de luz que se extendieron por más de tres horas. Desde la Cooperativa confirmaron que hubo una falla técnica. Una cuadrilla trabajaba en la zona.
Durante este martes, vecinos del barrio Los Aromitos reportaron cortes de luz, que comenzaron durante la mañana y que se extendieron hasta horas del mediodía.
Informaron que desde hace más de “tres horas” que no tienen electricidad y que al intentar comunicarse con la guardia de Coopser no recibieron respuestas.
Desde la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos refirieron a La Opinión que la falta de luz se debe a un “desperfecto en la zona” y que trabajarán para solucionar el problema a la brevedad.
