Durante este martes, vecinos del barrio Los Aromitos reportaron cortes de luz, que comenzaron durante la mañana y que se extendieron hasta horas del mediodía.

Informaron que desde hace más de “tres horas” que no tienen electricidad y que al intentar comunicarse con la guardia de Coopser no recibieron respuestas.

Desde la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos refirieron a La Opinión que la falta de luz se debe a un “desperfecto en la zona” y que trabajarán para solucionar el problema a la brevedad.

