Cortaron el pasto en la plaza de 3 de Febrero y calle 70
Tras el reclamo de los vecinos, personal municipal fue a trabajar a la zona durante la tarde del miércoles. “Ya vino la muni a cortar el pasto. Se nota que están pendiente a los reclamos”, escribió un vecino.
