Tras el reclamo de los vecinos, personal municipal fue a trabajar a la zona durante la tarde del miércoles. “Ya vino la muni a cortar el pasto. Se nota que están pendiente a los reclamos”, escribió un vecino.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads

Puede interesarte