Correo nuevo: es un descontrol la vereda
Javier reportó: "Buen día, un comentario: ver de controlar un poquito más donde pusieron el Correo nuevo. Es un descontrol la vereda, la calle, no se puede ni pasar por la vereda, basura, coches en doble fila".
