Coronavirus y variante Delta: evalúan rehabilitar internación en Andar “para no parar el ritmo” del Hospital

En medio de la circulación comunitaria de la variante Delta y con 53 casos activos, según el último parte oficial, las autoridades sanitarias evalúan rehabilitar la internación para pacientes con coronavirus COVID-19 en Andar, como ocurrió en la segunda ola.

Publicidad

En el área de internación de COVID-19 del Hospital hay cinco pacientes aislados. Tres de ellos tienen confirmado el contagio y dos aguardan resultado. Todos están en el sector de adultos, informó el directo médico del nosocomio, Javier Sualdea.

El funcionario dijo a La Opinión que están “evaluando la posibilidad de preparar de nuevo Andar” para internar pacientes relacionados con la pandemia de coronavirus.

“No porque haya casos graves sino para no parar el ritmo de cirugía y ponerlos ahí a los pacientes”, explicó Sualdea.

“Todavía no lo tenemos definido. Más tarde o más temprano va a tener que ser, seguro”, señaló el médico en relación a la rehabilitación del centro de internación en Andar para no postergar cirugías y otras prestaciones en el Hospital a pacientes no COVID-19.

Durante la denominada segunda ola, Andar fue el sitio donde el sistema sanitario local internó pacientes puesto que el sector de internación del Hospital Emilio Ruffa estaba en obra para remodelar las habitaciones.