Coronavirus y estigma social: "No sirve como medida de protección marcar al otro"

"Está apareciendo una conducta que tiene que ver con la marca, con el estigma en las personas que están enfermas o que son posibles portadores", advirtió en medio de la pandemia de coronavirus COVID-19 la licenciada Alicia Galfasó, especialista en "primeros auxilios emocionanles.

La profesional, conocida en San Pedro por sus capacitaciones al personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía, difundió un video en el que reflexiona y analiza esas conductas que calificó como "muy negativas para la sociedad" en circunstancias como estas, en las que debería primar la solidaridad.

"Ponemos estigma en compañeros, en vecinos, en determinadas casas y hasta en profesionales de la salud, que luego son los mismos que van a intentar curarnos sin nos enfermamos", señaló la exdirectora Nacional del Departamento de Psicología de la Emergencia.

"No marquemos, porque el día que nos marque a nosotros nos vamos a sentir muy mal", fue parte del mensaje de Alicia Galfasó respecto del "estigma social" instalado, sobre todo en redes sociales, a partir de la aparición de casos sospechosos o positivos.

"Tenemos que intentar pensar que estas conductas son arcaicas, necesitamos marcar la diferencia: si te pongo una marca a vos, quiere decir que yo no lo soy, me diferencio, me corro", indicó Galfasó y agregó: "Son conductas ligadas a la supervivencia, pero muy negativas para la sociedad. De enfermedades como estas, de la única manera de la que vamos a salir es juntos en red".

"Si marco como peligroso el médico, a la enfermera, al chofer de la ambulancia, al camillero, estoy marcando al sistema de salud al que luego voy a tener que asistir. Si marco como peligroso a mi vecino, ¿qué estoy diciendo? ¿Que a mí nunca me va a pasar, que estoy exento?", advirtió la licenciada en psicología

"No sirve como medida de protección marcar al otro, señalar al otro, estigmatizarlo", aseguró y agregó: "No evito de ninguna manera enfermarme yo sino que le complico, y muchísimo, la vida al otro, que necesita una palabra de cariño de aliento, desde el lugar de la comprensión y la solidaridad".

"Comencemos a repensarnos, a darnos cuenta que quien está enfermo es una persona, que el profesional de la salud que está expuesto es una persona que tiene su familia, que está haciendo su trabajo", reflexionó Alicia Galfasó en su video.