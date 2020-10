Coronavirus: volvió a contagiarse el primer médico del Hospital que contrajo COVID-19

A principios de junio pasado, el médico Juan Pablo Mariscotti, oriundo de Rosario y residente en Zárate, fue el primer profesional de la salud pública en San Pedro en contraer coronavirus COVID-19. Como cumplía guardias en internación del Hospital local, su caso motivó hisopados entre el personal y restricción de atención en el nosocomio sampedrino. Esta semana le dieron el alta porque, una vez más, contrajo el virus.

Mariscotti, de 42 años, había sido confirmado como caso positivo el 2 de junio desde el Hospital provincial Virgen del Carmen, de Zárate. Atravesó los días de aislamiento tras el contagio prácticamente sin síntomas y semanas atrás, mientras le salvaba la vida a una paciente en ese nosocomio, volvió a contagiarse.

"Estas son cosas que pasan, que pasaron en el mundo y van a seguir pasando", dijo Mariscotti a La Opinión. Aunque ya no trabaja en San Pedro, sus colegas y excompañeros se habían preocupado por su situación y llevó tranquilidad: "Tengo el alta pero no volví a trabajar porque todavía no me toca mi guardia".

Mariscotti volvió a contagiarse coronavirus COVID-19 atendiendo a una paciente en el hospital Virgen del Carmen de Zárate. Una mujer de 50 años que estaba traqueostomizada e intubada tuvo un paro cardiorrespiratorio y el médico comenzó a practicarle RCP para salvarle la vida.

"En un momento estoy a la derecha de la paciente y a la izquierda estaba mi asistente y se desconecta de la tubuladora, llevándose el filtro antibacterial, me queda justo debajo de mi cara, yo con máscara, barbijo y el equipo de protección, pero me queda la cánula de la traqueostomía, así que por dos o tres movimientos respiro el aire de la señora y bueno, fue en ese mismo instante en el que dije chau, me volví a contagiar y así fue", relató.

Aunque la primera vez había atravesado la enfermedad prácticamente asintomático, en esta ocasión tuvo fiebre y dolores corporales. En esta oportunidad, además, contagió a su esposa.

"Ya estoy 10 puntos. Pero te das cuenta cómo pueden suceder las cosas. Médicos españoles e italianos contaban cómo se estresaban y angustiaban cuando pasaban estas cosas, porque está en nosotros hacer un RCP a un paciente que hace un paro. Por más que está el protocolo, en un circuito cerrado, no había demasiado contacto con secreciones pero se sale el tubo y quedo respirando el aire exhalado de la señora", señaló.

"Yo me había contagiado en junio, fue algo bastante raro porque enseguida negativicé la muestra, puede haber sido no un falso positivo pero sí de baja carga viral y virus no viable. Ahora sí porque la señora estaba activa, no negtivizaba la muestra, no tuvo una buena evolución, incluso", explicó.