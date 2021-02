Coronavirus: un caso positivo y 40 aislados en el hospital geriátrico de Santa Lucía

La confirmación de un caso positivo de coronavirus COVID-19 en el Hospital geriátrico de Santa Lucía obligó a cerrar un sector del edificio y a aislar a alrededor de 40 personas, entre residentes y personal sanitario, que tuvieron contacto con el pacientes.

Un interno de 81 años, que reside desde hace 9 en el geriátrico del hospital de la localidad, tuvo síntomas que obligaron a su traslado a San Pedro. El análisis de laboratorio para la muestra que le tomaron dio positivo para coronavirus.

“A raíz de eso activamos el protocolo del caso, ya lo teníamos parcializado, pero al tener contaminado el sector sellamos la zona y estamos hisopando a todos los internos y el personal que estuvo en contacto en los últimos cinco a siete días”, informó a La Opinión el director del Hospital de Santa Lucía, Carlos Insfran.

“Tenemos ahora 40 personas en aislamiento total, entre internos y profesionales. Tenemos un solo caso, pero el resto está aislado a la espera de los resultados”, precisó el médico.

En Santa Lucía hay “entre 7 y 9 casos activos, con alrededor de 60 personas aisladas”, indicó Insfran.

Insfran explicó que el paciente ocupó espacios comunes dentro del ala del geriátrico, por lo que la decisión fue aislar a todo el que tuvo contacto con él e hisoparlos, teniendo en cuenta que los adultos mayores que residen allí son pacientes de riesgo.

“Fueron todos hisopados, evaluados por médicos, con seguimiento, enviamos una partida de muestras para evaluar lo que ocurre en esa ala del Hospital” detalló.

“Les pedimos a los santalucenses que no vengan por venir al Hospital, más allá de que el servicio de emergencia no está contaminado, pero estamos diciendo que no tenemos zona segura, por lo que pedimos que vengan sólo ante una emergencia y respetando los protocolos vigentes”, destacó Insfran.

El médico consideró que luego de la disminución de casos en noviembre y diciembre, “la gente parece que se olvidó que estamos en pandemia y que tenemos este virus dando vueltas, que no hay que dejar de usar tapabocas, distanciamiento”.