Coronavirus: Tres nuevos hisopados y cuatro positivos en Baradero

"Quiero destacar el importante y exhaustivo trabajo que se está haciendo desde la línea de COVID. Están trabajando muy seriamente, muy responsablemente, y a destajo para poder hacer un bloqueo epidemiológico cada vez que se detecta un caso y eso es fundamental para poder controlar la situación", expresó el médico tras anunciar un nuevo caso positivo en la ciudad de Baradero, donde ya suman cuatro casos.

Este domingo Natalia Negré, directora de relaciones con la comunidad y coordinadora de la linea COVID, informó que se enviaron tres muestras por "contacto estrechos" con los casos detectados y que se encuentran en aislamiento. Dos de los hisopados presentaron sintomas compatibles y el restante fue por control epidemiológico.

"Me parece importante hacerles estos comentarios, transmitirles tranquilidad. Insistirles fervientemente en que hagamos hincapié en las medidas de prevención. Esto, como siempre decimos y lo han escuchado hasta el hartazgo, no tiene vacuna, no tiene cura. Pero tenemos una herramienta fundamental en nuestras manos y es la prevención", expresó el Dr. Puede.