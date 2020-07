Coronavirus: Tres nuevos casos positivos para San Pedro entre las diez muestras que remitió el Instituto Maiztegui

El gobierno local confirmó hoy por la noche en voz de los secretarios de Salud y Gobierno, Guillermo Sancho y Silvio Corti respectivamente, en una conferencia de prensa en la Municipalidad que hay tres nuevos casos positivos de coronavirus en San Pedro.

Los contagios corresponden a personas que fueron hisopadas el 17 de julio y se trata de un trabajador del Servicio Penitenciario de Campana de 47 años; una anciana de 79 del geriátrico Residencia de Luz; y una mujer de 28 que es auxiliar de salud y se desempeña en un centro privado. El resto de los estudios dieron negativo, seis de ellos hechos el mismo día y otro el 21 de julio.

El resto de los 50 hisopados no fueron remitidos por el Instituto Maiztegui de Pergamino y hoy se enviaron otros once analizar por lo que se esperan 61 para los próximos días. En ese marco, Sancho explicó las dificultades que conlleva la demora de la devolución de test: "Estamos presentando resultados que se tomaron el día 16 de julio y se enviaron el día 17. Tienen cinco días y no son todos. Esto dificulta mucho las tareas de seguimiento y bloqueo sanitario".

En total, desde que comenzó la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, hay 115 casos positivos de los cuales 27 están activos, 86 recuperados y tres pacientes fallecieron.