Coronavirus: Todos los partidos de fútbol se deberán jugar a puertas cerradas

La ola de medidas en el mundo por la pandemia del coronavirus llegó al deporte de San Pedro porque el Ministerio de Turismo y Transporte de la Nación que conduce Matías Lammens envió hoy una nota a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que todos los partidos se jueguen a puertas cerradas sin público en las tribunas.

En su informe, explicó que la decisión se tomó en conjunto con el Ministerio de Salud de Ginés González y es "hasta nuevo aviso" con el objetivo de "minimizar el impacto sanitario de la propagación del COVID-19". Además, la cartera solicitó "impedir el ingreso de público a todos los eventos de cualquier división y categoría" y que las determinaciones tomadas son "dinámicas" y serán evaluadas constatemente respecto de la "situación epidemiológica".

En ese contexto, los encuentros programados para el fin de semana del Torneo Preparación de la Liga Sampedrina (LDS) y el de Clubes de Federación Norte se deberán desarrollar sin hinchas en las tribunas. Además, la Liga Infantil (LDI) analiza también cancelar el inicio del Apertura previsto para el próximo sábado.

-La resolución de Nación firmada por Lammens. Foto: Ascenso del Interior.

Aunque la orden de la Nación no es detener los deportes ni, mucho menos, el fútbol, es probable que los clubes de San Pedro soliciten no jugar porque sin gente no pueden recaudar fondos para afrontar los gastos que implica abrir una cancha, entre ellos la terna arbitral y la seguridad a cargo de la Policía.

Por último, el Consejo Federal de la AFA notificó a todas las ligas del interior, entre ellas la de San Pedro, la imposición del Ministerio de Turismo y Deporte y aclaró que la medida "puertas cerradas" es para encuentros correspondientes al "Torneo Federal A, Regional Federal Amateur, torneos de Ligas y Federaciones".