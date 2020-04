Coronavirus: Son diez los agentes del Servicio Penitenciario aislados y "está todo controlado", explicó Eduardo Roleri

El secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, fue uno de los que trabajó junto a la cartera de Salud para detectar y aislar a los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de San Pedro que trabajan en la Unidad Nº 21 de Campana donde días atrás se confirmó que un hombre de 44 años que se desempeña en el sector del muro dio positivo de coronavirus y permanece internado en la Clínica Delta de esa ciudad.

Roleri explicó que en total son diez los sampedrinos del SPB que están aislados de los cuáles a uno de ellos se le realizó el hisopado correspondiente porque es compañero del paciente infectado. "Lo tenemos aislado en su casa, vive solo y está controlado por nosotros y por médicos de que no se mueva, que no lo va hacer porque es un tipo sensato", detalló el funcionario.

Además, a otros seis agentes se los puso en estricta cuarentena en un sitio adecuado por la Municipalidad para la ocasión debido a que, en caso de hayan contraído el virus que es pandemia, no afecten a familiares que están dentro del grupo de riesgo. Los tres restantes fueron recluidos en sus respectivas viviendas porque habitan en soledad dos de ellos y el restante sólo con su pareja.

"Se tomaron todas las precauciones que se deben tomar y no hay ninguna posibilidad que se contacten con otra gente, están muy controlados. Los familiares los cuales tuvieron contacto en estos días, están aislados también", detalló el secretario de Seguridad quien pidió que "la gente esté tranquila y no se preocupe" porque "está todo controlado".

Por último, Eduardo Roleri aclaró cuatro de ellos que tienen que cumplir con su trabajo el sábado no van a viajar: "Eso de que van a trabajar el fin de semana no es así. Yo hablé con el director del complejo que no quería que faltaran pero lo hice entrar en razón de que hay un protocolo nacional que cumplir. Estos diez muchachos son funcionarios públicos y van a respetar el aislamiento como corresponde. Estuve con seis y estaban todos bien".