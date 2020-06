Coronavirus: Se recuperó el médico zarateño del Hospital que se contagió y podrá volver a trabajar

El médico zarateño que se desempeña en el Hospital Emilio Ruffa de San Pedro y contrajo coronavirus se recuperó y podrá volver a trabajar porque los últimos dos hisopados que se le realizaron dieron negativo, confirmó el martes por la noche en conferencia de prensa el secretario de Salud de la Municipalidad, Guillermo Sancho.

Juan Pablo Mariscotti, de 42 años, estaba aislado en su casa en Zárate desde que se conoció que se contagió a fines de mayo, situación que obligó a las autoridades sanitarias locales a activar el protocolo con 21 personas, siete empleados y 14 pacientes suyos, con quien se relacionó cuando estuvo por última vez cumpliendo su tarea en el nosocomio local en el sector de guardias de internación.

Por no estar domiciliado en San Pedro, no se computó como un infectado local por lo que, en ese momento, el profesional de la salud que también se desempeña en el Hospital Virgen del Carmen de su ciudad natal no fue el tercero positivo de COVID-19.

Días después de que se supo su cuadro, Mariscotti dialogó con La Opinión y fue muy optimista respecto de su situación y recuperación: "La peste me la pegue yo, no importa en donde, hay una pandemia, el mundo está enfermo. Hay gente que la transcurre de forma asintomática y otra que la transcurre grave. El tiro que me lo pegaron en la trinchera". Y, agradecido por poder trabajar en el Emilio Ruffa, aseveró: "Yo le debo el pan que pongo en la mesa al Hospital de San Pedro".

Entre los infectados con coronavirus con contactos en San Pedro, el médico es el tercer recuperado luego de su colega Gustavo Marín y el paciente oncológico de 42 años que do positivo primero y negativo después en hisopados que le efectuaron en Capital Federal donde estaba internado.