Coronavirus: Ramón Salazar advirtió que se puede volver a la Fase 3 y sampedrinos se oponen porque se restringirán actividades

Lo advirtió el lunes el intendente, Cecilio Salazar, y lo reiteró dos días después su hijo y Secretario de Coordinación, Ramón: Por el brote de casos positivos de coronavirus que hay en San Pedro (35 en los últimos diez días) es probable que en los próximos días la Provincia de Buenos Aires retroceda la cuarentena a la Fase 3 lo que implica el cese de algunas actividades económica la restricciones al funcionamiento de otras.

"Si se sigue expandiendo esta enfermedad lo que va a pasar en San Pedro es que tengamos que volver a Fase 3 que es posible que la provincia lo determine la semana que viene con el perjuicio que eso significa. De hecho lo tomó así para Baradero, Salto y demás ciudades con este tipo.de crecimiento. Eso perjudica al comercio y al que quiere trabajar pero si la gente no se cuida perjudican a todos. Podríamos que volver incluso a una cuarentena estricta y eso sería muy perjudicial para la gente que tiene que salir a trabajar. Lamentablemente Pymes y empresas cierran sus puertas, hay que pagar el aguinaldo y algunos no tienen ni para el sueldo", sostuvo, ante la posibilidad de involucionar en el proceso, el funcionario el miércoles por la noche en la conferencia de prensa que encabezó en la Municipalidad donde confirmó ocho contagios.

Para Salazar, la aparición de casos no se debió a que los sampedrinos "van a trabajar", la "apertura de negocios" o las "filas en los bancos" sino a que muchos se juntan en eventos como "cumpleaños o reuniones familiares y de amigos" y lo dejó claro en su posición: "Los ocho nuevos contagios están relacionados con los contactos de las personas. Lamentablemente en este momento no se puede salir a comer asado, fiestas, reuniones, porque es lo que genera el contagio. Si no hubieran juntado con amigos, esto no hubiera sido así. A veces vemos que mucha gente sale prácticamente a pasear. Visitan familiares y amigos y sabemos porque nos mandan información, se reúnen y festejan cumpleaños y es muy difícil de controlar todo eso. Lo que el gobierno les está pidiendo es por su bien, por su salud. Entendamos eso y basta de salir a pasear y visitarse, no se puede tomar mate ni con la familia porque si uno se contagia, contagia a todo el resto. Sé que es una costumbre y es difícil".

Más allá del pedido del gobierno local y la correspondiente advertencia, el retroceso a la Fase 3 no es bienvenido de parte de los sampedrinos que muchos de ellos se expresaron a través de redes sociales y mensajes a medios de comunicación, sobre todo aquellos a los que el paso atrás los perjudica en su trabajo para los cuales tuvieron que adaptarse a medidas sanitarias y aplicar protocolos estrictos.

En diferentes publicaciones que realizó La Opinión, fueron constantes las declaraciones de ciudadanos que pidieron no volver a la etapa anterior y algunos planteos concuerdan con lo que expuso Ramón Salazar: el brote fue por los eventos sociales y no debido a la reactivación de actividades comerciales. Otros en tanto, sí apuntaron al municipio y responsabilizaron a los funcionarios de la situación que atraviesa el partido como una trabajadora quien recalcó que vive "día a día" y la imposibilidad de cumplir con su tarea en Fase 3 la perjudicaría.

Volver a Fase 3, algo que le sucedió a Baradero y Salto, implica un retroceso de una gran cantidad de actividades comerciales que están en desarrollo en San Pedro por estar en la cuarta etapa. Ante la posibilidad de que deban ser restringidas hasta nuevo aviso, hay preocupación entre los comerciantes por lo que pueda suceder.

En Fase 3 la "venta por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzados y juguetes en comercio de cercanía" no se puede desarrollar con el acceso de clientes al local, lo que significa que esos rubros deberían volver a la etapa de venta por delivery que tantos dolores de cabeza generó entre los propietarios, empleados y clientes. Por último, el paso atrás hace que tampoco puedan abrir los servicios de peluquería y estética, que no puedan trabajar las personas que se dedican al servicio doméstico y que se suspendan las obras de construcción privadas.